SON DAKİKA | BM Genel Kurulu Filistin için toplanıyor

BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacak. Toplantı kararına dair Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır'dan da bir açıklama geldi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, perşembe günü Filistin gündemiyle toplanacak BM Genel Kurulu'na katılacak. İşte son dakika haberine dair detaylar...

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Nijer ve Cezayir'in toplantı talebinin ardından BM Genel Kurulunu perşembe günü toplayacağını duyurdu.

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dönem başkanlığını yürüten Nijer ve Arap Grubu başkanlığını yürüten Cezayir, Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a mektup göndererek toplantı talebinde bulundu.

BM Genel Kurulu, perşembe günü yerel saatle 10.00'da İsrail ve Filistin arasında yükselen tansiyonu ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşecek.