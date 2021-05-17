17 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları SON DAKİKA | BM Genel Kurulu Filistin için toplanıyor

SON DAKİKA | BM Genel Kurulu Filistin için toplanıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2021 18:26
Güncelleme:17.05.2021 18:35
BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacak. Toplantı kararına dair Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır'dan da bir açıklama geldi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, perşembe günü Filistin gündemiyle toplanacak BM Genel Kurulu'na katılacak. İşte son dakika haberine dair detaylar...

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Nijer ve Cezayir'in toplantı talebinin ardından BM Genel Kurulunu perşembe günü toplayacağını duyurdu.

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dönem başkanlığını yürüten Nijer ve Arap Grubu başkanlığını yürüten Cezayir, Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a mektup göndererek toplantı talebinde bulundu.

BM Genel Kurulu, perşembe günü yerel saatle 10.00'da İsrail ve Filistin arasında yükselen tansiyonu ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
BM, Filistin için toplanıyor
BM, Filistin için toplanıyor
İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı?
İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı?
Thodex vurgununda flaş gelişme
Thodex vurgununda flaş gelişme
Evlat nöbeti 623. gününde!
Evlat nöbeti 623. gününde!
Muharrem İnce partisini kurdu
Muharrem İnce partisini kurdu
Bakan Akar: 1070 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: 1070 terörist etkisiz hale getirildi
Yerli aşı ve yerli ilaç ne zaman uygulamaya geçecek?
Yerli aşı ve yerli ilaç ne zaman uygulamaya geçecek?
Doğu Akdeniz’de 1,5 ton esrar ele geçirildi
Doğu Akdeniz’de 1,5 ton esrar ele geçirildi
Yerli aşıda flaş karar!
Yerli aşıda flaş karar!
Rusya ile turizm diplomasisi
Rusya ile turizm diplomasisi
İnce cephesinde kritik gün! İşte A Takımı...
İnce cephesinde kritik gün! İşte A Takımı...
HDP ile kirli bakanlık pazarlığı
HDP ile kirli bakanlık pazarlığı
Daha Fazla Video Göster