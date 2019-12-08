08 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
08.12.2019

Son dakika: Bitlis merkezli 4 ilde operasyon! Kıskıvrak yakalandılar

Bitlis merkezli 4 ilde, 483 kişilik jandarma personeliyle önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak 'Narko-Kıran13' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 40 kişi, gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde uyuşturucu madde, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler, kurusıkı tabanca, av tüfekleri ve mermiler ele geçirildi. Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bitlis merkezli Van, İstanbul ve Muş'ta 44 uyuşturucu satıcısının yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 483 kişilik jandarma personelinin görev aldığı 'Narko-Kıran13' operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı. Firari 4 kişinin yakalanmaı için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 183 gram toz esrar, 43 gram eroin, 204 gram kubar, 48 gram metamfetamin, 31 gram uyuşturucu hap, 9 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 kurusıkı tabanca, 70 tabanca mermisi, 4 av tüfeği, 106 av tüfeği mermisi, 1 hassas terazi, 50 adet 9 mm'lik MKE tabanca mermisi, 3 örgütsel doküman ve 38 cep telefonu ele geçirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bitlis merkezli 4 ilde operasyon!
Bitlis merkezli 4 ilde operasyon!
CHP'li belediyeden skandal! Hamile kadını sürgün etti
CHP'li belediyeden skandal! Hamile kadını sürgün etti
PKK'da panik! Telefonlar yasaklandı
PKK'da panik! Telefonlar yasaklandı
Başkan Erdoğan için özel video
Başkan Erdoğan için özel video
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı
Partililerden Başkan Erdoğan'a sürpriz
Partililerden Başkan Erdoğan'a sürpriz
Erdoğan açıkladı İmzaladık BM'ye gönderdik! Oyun bozuldu
Erdoğan açıkladı "İmzaladık BM'ye gönderdik! Oyun bozuldu"
Erdoğan ilk kez anlattı: Bunlar dolandırmaya çalışıyor
Erdoğan ilk kez anlattı: Bunlar dolandırmaya çalışıyor
Erdoğan'dan sert mesaj: Kalemini kırarız
Erdoğan'dan sert mesaj: Kalemini kırarız
Bakan Albayrak'tan 'Erzurum' paylaşımı
Bakan Albayrak'tan 'Erzurum' paylaşımı
HDP'li belediyeye kayyum görevlendirildi
HDP'li belediyeye kayyum görevlendirildi
Başkale'de kayyum görevine başladı
Başkale'de kayyum görevine başladı
Daha Fazla Video Göster