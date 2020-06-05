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Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz sokağa çıkma kısıtlamasının iptalini değerlendirdi |Video

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Giriş: 05.06.2020 12:47
Güncelleme:05.06.2020 13:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6-7 Haziran tarihleri arasında alınan sokağa çıkma yasağını iptal etti. Başkan Erdoğan'ın aldığı bu kararı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Prof. Dr. Hasöksüz "Başkan Erdoğan'a bu kararı için teşekkür ediyorum. Bu kararlar 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı korumak içindi. Bulaş riski seviyesinin düştüğünü rahatlıkla söyleyebilirim. 3 temel kuralımıza (maske+mesafe ve el hijyeni) özen gösterelim." ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Hasöksüz, yanlış maske kullanımı ile ilgili de hayati uyarı yaptı ve burun kısmının virüs için daha önemli olduğunu ve maske ile muhakkak kapanması gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Recep Tayyip Erdğoan, 6-7 Haziran tarihleri arasında alınan sokağa çıkma yasağını iptal etti. Başkan Erdoğan'ın aldığı bu kararı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Prof. Dr. Hasöksüz "Başkan Erdoğan'a bu kararı için teşekkür ediyorum. Bu kararlar 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı korumak içindi. Bulaş riskinin seviyesinin düştüğünü rahatlıkla söyleyebilirim. 3 temel kuralımıza (maske+mesafe ve el hijyeni) özen gösterelim." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hasöksüz, yanlış maske kullanımı ile ilgili de hayati uyarı yaptı ve burun kısmının virüs için daha önemli olduğunu ve maske ile muhakkak kapanması gerektiğinin altını çizdi.

YENİDEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GELEBİLİR Mİ?

"Yeniden sokağa çıkma kısıtlaması ilerleyen günlerde yeniden gündeme gelebilir mi?" sorusuna İran'ı örnek göstererek yanıt veren Bilim Kurulu Üyesi Hasöksüz, İran'da yaşananların büyük dalgalar halinde olduğunu, Türkiye'de ise şu anda küçük dalgaların olduğunu, tedbirlere uyulmadığı koşullarda Türkiye'de de böyle ikinci dalganın gerçekleşebileceğini ifade etti.

Hasöksüz, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların ise aynı evde yaşadığı kişiler ve çevresindeki insanları koruyabilmesi adına hijyen koşullarına özellikle özel göstermesini ve maske ile mesafe kuralını çok dikkat etmesi gerektiğin söyledi. İran'daki gibi bir dalgalanma söz konusu olduğu takdirde ise yeniden sokağa çıkma kısıtlamalarının da gündeme gelebileceğini vurguladı.

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