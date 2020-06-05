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Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesi nasıl yansıyacak? Uzman isim canlı yayında değerlendirdi |Video

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Giriş: 05.06.2020 12:34
Son dakika haberi... Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı iptal edildi. Uzman isimler alınan kararı A Haber canlı yayınında değerlendirdi. İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, A Haber canlı yayınında hafta sonu alınan kısıtlamanın iptal edilmesi kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hafta sonu kısıtlamaları tekrar olur mu? İşte detaylar...

Son dakika haberi... Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı iptal edildi. Uzman isimler alınan kararı A Haber canlı yayınında değerlendirdi. İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, A Haber canlı yayınında hafta sonu alınan kısıtlamanın iptal edilmesi kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hafta sonu kısıtlamaları tekrar olur mu? İşte detaylar...

DOĞRU BİR KARAR
Erk, "Doğru bir karar olarak yorumlamak isterim bunu öncelikle siz de ifade ettiniz yeniden normalleşme süreci içerisinde girdik ve hızlı bir normalleşme süreci içerisinde de yol almaya devam ediyoruz." dedi. Vaka sayılarındaki artış ile ilgili konuşan Erk, "Test sayıları bir anda yükseldi vakaların artışında önemli etkenlerden biri. Olumlu yansıyıp yansımayacağını önümüzdeki haftadan beri görmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

TEKRAR KISITLAMA OLUR MU?
Erk, tekrar kısıtlama olur mu sorusuna, "Böyle bir şey ortaya çıkarsa süreci tekrardan değerlendirmek gerekir. İnşallah çıkmayacaktır ama düşük bir ihtimal de olsa bir artış olursa normalleşme süreci içerisindeki bir takım olumlu adımların sıkılaştırılması gibi bir önlem paketine dönülmüş olabilir." şeklinde cevap verdi.

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