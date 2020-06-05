05 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan sokağa çıkma kısıtlamasını neden iptal ettiğini canlı yayında anlattı

Son dakika: Başkan Erdoğan sokağa çıkma kısıtlamasını neden iptal ettiğini canlı yayında anlattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2020 16:09
Güncelleme:05.06.2020 16:10
Son dakika haberi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 10 millet bahçesinin açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 15 ilde uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma kısıtlamasının neden iptal edildiğini açıkladı. Başkan Erdoğan, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması halinde inşallah salgının biteceği aksi takdirde ise bu tür kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesinin ise kaçınılmaz olacağını ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6-7 Haziran tarihleri arasında uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma kısıtlaması kararını neden iptal ettiğini canlı yayında açıkladı.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamasında;

Biz salgın döneminde, büyük devlet olduğumuzu hamdolsun tüm dünyaya gösterdik. Ülkemizin salgın dönemindeki kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız. Bu hafta sonu da 15 ilimizde kısıtlama uygulanacağı ilan edilmişti fakat aldığımız değerlendirmeler kararı yeniden ele almamıza neden oldu. Vatandaşlarımız maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet etmeli. Aksi takdirde bu tür sınırlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz. Cumartesi-pazar kısıtlaması kaldırılmıştır. Böylece halkım cumartesi-pazar da artık hafta içinde olduğu gibi serbesttir.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
İşte 10 yeni millet bahçesinin açıldığı iller...
İşte 10 yeni millet bahçesinin açıldığı iller...
Başkan Erdoğan kısıtlamanın neden iptal ettiğini anlattı
Başkan Erdoğan kısıtlamanın neden iptal ettiğini anlattı
Başkan Erdoğan'dan tarihi açılış
Başkan Erdoğan'dan tarihi açılış
Riva deresini kimsenin insafına bırakmayacağız
"Riva deresini kimsenin insafına bırakmayacağız"
Başkan Erdoğan askerlere seslendi!
Başkan Erdo��an askerlere seslendi!
Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında!
Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında!
Uzman isim 15 Haziran'a dikkat çekti!
Uzman isim 15 Haziran'a dikkat çekti!
Sigara dumanından koronavirüs bulaşır mı?
Sigara dumanından koronavirüs bulaşır mı?
Çevre katliamı yapan İSKİ'ye ceza
Çevre katliamı yapan İSKİ'ye ceza
Bilim Kurulu üyesinden Başkan Erdoğan'a teşekkür
Bilim Kurulu üyesinden Başkan Erdoğan'a teşekkür
Tekrar kısıtlama olur mu?
Tekrar kısıtlama olur mu?
Sokak kısıtlaması kararı iptal edildi
Sokak kısıtlaması kararı iptal edildi
Daha Fazla Video Göster