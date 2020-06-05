Son dakika: Başkan Erdoğan sokağa çıkma kısıtlamasını neden iptal ettiğini canlı yayında anlattı

Son dakika haberi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 10 millet bahçesinin açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 15 ilde uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma kısıtlamasının neden iptal edildiğini açıkladı. Başkan Erdoğan, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması halinde inşallah salgının biteceği aksi takdirde ise bu tür kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesinin ise kaçınılmaz olacağını ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6-7 Haziran tarihleri arasında uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma kısıtlaması kararını neden iptal ettiğini canlı yayında açıkladı.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamasında;

Biz salgın döneminde, büyük devlet olduğumuzu hamdolsun tüm dünyaya gösterdik. Ülkemizin salgın dönemindeki kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız. Bu hafta sonu da 15 ilimizde kısıtlama uygulanacağı ilan edilmişti fakat aldığımız değerlendirmeler kararı yeniden ele almamıza neden oldu. Vatandaşlarımız maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet etmeli. Aksi takdirde bu tür sınırlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz. Cumartesi-pazar kısıtlaması kaldırılmıştır. Böylece halkım cumartesi-pazar da artık hafta içinde olduğu gibi serbesttir.