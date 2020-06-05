Prof. Dr. Oğuz Özyaral A Haber'de açıkladı! Sigara dumanından koronavirüs bulaşır mı? | VİDEO

A Haber'de Hikmet Öztürk'ün konuğu olan Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, yeni normalleşmeyle birlikte koronavirüste dikkat edilmesi gereken konuları ele aldı.

11 Mart'ta Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Alınan tedbirler sayesinde büyük başarı elde eden Türkiye, 1 Haziran itibarıyla 'yeni normalleşme' sürecine girdi.

Peki yeni normalleşmede hangi tedbirleri elden bırakmamalıyız? Koronavirüs sürecinde dikkat edilmesi gerekenler neler? Hikmet Öztürk'ün konuğu olan Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, A Haber'de anlattı.

ISLANAN MASKE HİÇBİR İŞE YARAMIYOR

"Türkiye'de her yer sahil, küçücük bir plaja sıkışıp kalmayalım" diyen Prof. Dr. Özyaral, "2 metrelik mesafeleri korumamız lazım. Çünkü plajlarda, öksürüyoruz, nefesdaş oluyoruz. Bu kadar iç içe olmamalıyız. Doğal zenginliklerimiz çok fazla, illa ki eğlenmek için plajlara gitmek gerekmiyor. Eğer amaç D vitami almaksa, 12.00 ile 15.00 arası 20 dakika çıkabilirsiniz. Hergün bu kadar alsanız D vitamini yükleniyor. Burada önemli olan denize giderken en az 4 tane maske taşımalısınız. Maske ıslandıktan sonra hiçbir işe yaramıyor. Maskeleri denize atmayın, onlar mikrop yuvası. İster yazlığınıza gidin ister otele siz nereye giderseniz gidin koronavirüs hiçbir yere gitmedi." ifadelerini kullandı.

"SİGARA DUMANINDAN BULAŞABİLİR"

"Her dışarıya çıktığınızda kendinize, çevrenize hastalanmasanız bile etrafınızdakilere sıkıntı vermeye devam ediyorsunuz" diyen Prof. Dr. Özyaral, "Otobüslere maskeyle inin binin. Yanınızda sigara içen birinin nefesinden çıkan dumanı teneffüz etmeniz bile yeterli. O dumanla bile taşınıyor." dedi.

