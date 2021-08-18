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SON DAKİKA: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Fahrettin Koca’dan flaş açıklama

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Giriş: 18.08.2021 20:03
Güncelleme:18.08.2021 20:05
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hastalığa yakalanma oranında, hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı. E-Nabız web sayfasından girerek veliler, çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır." Dedi.
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