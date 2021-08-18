19 Ağustos 2021, Perşembe
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SON DAKİKA: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Fahrettin Koca’dan flaş açıklama
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hastalığa yakalanma oranında, hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı. E-Nabız web sayfasından girerek veliler, çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır." Dedi.