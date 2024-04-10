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Son dakika | Bayramın acı bilançosu! Bakan Yerlikaya açıkladı: 4 günde 26 vatandaşımız hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 10.04.2024 13:14
Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen 2 bin 453 trafik kazasında 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 870 kişinin yaralandığını duyurdu.
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Bayramın acı bilançosu! 26 kişi hayatını kaybetti
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