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15.11.2019

Görgü tanıkları başörtülü kadınlara saldırıyı anlattı

A Haber başörtülü kadınlara yapılan saldırının gerçekleştiği sokağa gitti. Görgü tanıkları İstanbul Karaköy'deki başörtülü kadınlara saldırı anını A Haber'e anlattı. Genç kadınlara gerçekleşen saldırı hakkında konuşan bir görgü tanığı, "Toplumu ayrıştıracak kelimeler kullandı" dedi.

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