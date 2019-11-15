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15.11.2019
Görgü tanıkları başörtülü kadınlara saldırıyı anlattı
A Haber başörtülü kadınlara yapılan saldırının gerçekleştiği sokağa gitti. Görgü tanıkları İstanbul Karaköy'deki başörtülü kadınlara saldırı anını A Haber'e anlattı. Genç kadınlara gerçekleşen saldırı hakkında konuşan bir görgü tanığı, "Toplumu ayrıştıracak kelimeler kullandı" dedi.
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