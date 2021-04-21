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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar! 128 milyar dolar çarpıtmasına net yanıt

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Giriş: 21.04.2021 13:26
Güncelleme:21.04.2021 13:27
Son dakika haberi... Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dün gece hem bir bakanlığımızı ikiye böldük, hem de 3 bakan atamasını yaptık. Pekcan ve Selçuk'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum." dedi. Başkan Erdoğan, "Şimdi çıkmış bir ahlaksız, edepsiz benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Be ahlaksız, edepsiz kefenimizi giyerek biz bu yola çıktık" diyerek sert çıktı. Erdoğan, '128 milyar dolar' çarpıtmasıyla ilgili de, "Ne rakam, ne kampanya doğru, baştan sona yalan ve cehalet dolu." diye konuştu.
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