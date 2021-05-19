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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gençlere daha iyi bir gelecek sunmak için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Gençlerimizin vizyon, hedef ve değerlerimize sahip çıkarak devraldıkları bayrağı çok daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum" dedi.