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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

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Giriş: 19.05.2021 08:37
Güncelleme:19.05.2021 08:42
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gençlere daha iyi bir gelecek sunmak için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Gençlerimizin vizyon, hedef ve değerlerimize sahip çıkarak devraldıkları bayrağı çok daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum" dedi.
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Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
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