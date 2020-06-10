10 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin arasında kritik görüşme | Video

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin arasında kritik görüşme | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.06.2020 17:25
Güncelleme:10.06.2020 17:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile ikili ilişkiler ele alındı.

Erdoğan ile Putin arasında kritik temas
Erdoğan ile Putin arasında kritik temas
Darbeci Hafter hangi ülkeye kaçtı?
Darbeci Hafter hangi ülkeye kaçtı?
Sınırda yeni gelişme: Türk ve Rus askeri...
Sınırda yeni gelişme: Türk ve Rus askeri...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar A Haber'de
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar A Haber'de
Bebek katili PKK!
Bebek katili PKK!
Gözündeki şehlalık Libya’dan hatıra
Gözündeki şehlalık Libya’dan hatıra
Görüntüler dehşete düşürmüştü! İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğini uyardı: Ceza kesin
Görüntüler dehşete düşürmüştü! İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğini uyardı: Ceza kesin
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı
Bakanlık açıkladı! Hepsi yok edildi
Bakanlık açıkladı! Hepsi yok edildi
Dünyaca ünlü sahil manzaralı imara aykırı yapılar yıkılıyor
Dünyaca ünlü sahil manzaralı imara aykırı yapılar yıkılıyor
Çin’in Ankara Büyükelçisi A Haber’e konuştu
Çin’in Ankara Büyükelçisi A Haber’e konuştu
İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı
İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı
Daha Fazla Video Göster