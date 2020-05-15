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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Van'daki alçak saldırıya tepki: Bedeli ödetilecek |Video

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Giriş: 15.05.2020 15:38
Güncelleme:15.05.2020 15:42
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van'daki alçak saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Dün Van’ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dün Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir." açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Dün Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

"BEDELİ ÖDETİLECEK"

Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir."

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