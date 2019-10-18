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18.10.2019

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Trump'a mektup yanıtı: Vakti geldiğinde gereken yapılacak |Video

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe'de yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ve ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin bilgi verdiği konuşmasında Trump'ın medyada yer alan mektubuna da tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmadı, unutmayacağız. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gereken yapılacak" dedi.

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