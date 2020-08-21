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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan tarihi müjde: Benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz

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Giriş: 21.08.2020 16:04
Güncelleme:21.08.2020 16:22
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde tüm Türkiye'nin beklediği büyük müjdeyi açıkladı. Başkan Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." dedi. Başkan Erdoğan, benzer bir müjdenin Akdeniz'den de geleceğini belirterek, “İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz’den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni’nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz’deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.” ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde tüm Türkiye'nin beklediği büyük müjdeyi açıkladı. Başkan Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." dedi.

BENZER BİR MÜJDEYİ AKDENİZ'DEN DE BEKLİYORUZ

Başkan Erdoğan, benzer bir müjdenin Akdeniz'den de geleceğini belirterek, "İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni'nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır." ifadelerini kullandı.

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