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Enerjide zincirleri böyle kırıp attık! İşte tarihi finalin kronolijisi

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı sona eriyor. Yerli ve milli enerji politikası kapsamında 2017'de başlayan yolculuk 2020'de mutlu sonla bitti. Kutlu serüvende neler yaşandı? Enerjide zincirleri nasıl kırıp attık? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tarihi açıklamalarından derlenen adım adım büyük müjdeye giden yol. İşte tarihi finalin kronolojisi...

Giriş Tarihi: 21.08.2020 15:08 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 15:53
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Enerjide zincirleri böyle kırıp attık! İşte tarihi finalin kronolijisi

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı sona eriyor. Yerli ve milli enerji politikası kapsamında 2017'de başlayan yolculuk 2020'de mutlu sonla bitti. , "Türkiye enerji ve ekonomi alanında tam bağımsızlık adımı attı. Ülkemizin makul tarihini tarihe gömdük. İnşallah ülkemizin gündeminden cari açık konusunu çıkarıp cari fazlayı konuşacağız." ifadeleriyle tarihi keşif hakkında açıklamalarda bulundu. Peki kutlu serüvende neler yaşandı? Enerjide zincirleri nasıl kırıp attık? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tarihi açıklamalarından derlenen adım adım büyük müjdeye giden yol. İşte tarihi finalin kronolojisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Enerjide zincirleri böyle kırıp attık! İşte tarihi finalin kronolijisi

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Enerjide zincirleri böyle kırıp attık! İşte tarihi finalin kronolijisi

9 HAZİRAN

TPAO BARBAROS HAYRETTİN PAŞA GEMİSİ ZİYARETİ

' olarak biz artık büyük güçlü Türkiye diyorsak bu alanda da kendi mühendislerimiz gemilerimiz, arama sondaj platformlarımızla olmak zorundayız. İnşallah bunun bir neticesi noktasında da önemli adımlar atacağız'

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Enerjide zincirleri böyle kırıp attık! İşte tarihi finalin kronolijisi

9 TEMMUZ 2017

DÜNYA PETROL KONGRESİ

"Arama ve üretim faaliyetleri ekseninde denizlerimizde petrol ve doğalgaz faaliyetlerine odaklanmış bulunuyoruz. Akdeniz havzasında ve 'de sismik araştırmalarımız yoğun bir biçimde devam ediyor"

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Enerjide zincirleri böyle kırıp attık! İşte tarihi finalin kronolijisi

AKADEMİSYENLERLE İSTİŞARE TOPLANTISI

"İnşallah bu yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız kendi sondaj gemimizle kendi mühendislerimizle Türkiye olarak biz kendimiz yapacağız"