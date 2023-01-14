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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda önemli açıklamalar! 6'lı masaya 'kukla cumhurbaşkanı' tepkisi

A Haber
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Giriş: 14.01.2023 17:02
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı'nda düzenlenen Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Biz 81 vilayetimizi adım adım dolaşıyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Birileri kilometrelerce uzakta benzin istasyonlarında karanlık görüşmeler yapsın." sözleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ABD ziyareti göndermesinde bulundu. 6'lı masanın 'kukla aday' itirafına sert tepki gösteren Erdoğan, "Cumhurbaşkanını emir eri yapmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
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