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SON DAKİKA Başkan Erdoğan'dan salgın (Kovid-19) mesajı: Avrupa'da yükselişe geçen salgın ülkemizde kontrol altında! - Video

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Giriş: 08.12.2021 20:24
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Avrupa'da yeniden yükselişe geçen ülkemizde kontrol altında seyrini sürdürüyor. Salgının hayatımız üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde farklı kesimlerle ilave destek programlarımızı paylaşmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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