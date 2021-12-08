08 Aralık 2021, Çarşamba
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SON DAKİKA Başkan Erdoğan'dan salgın (Kovid-19) mesajı: Avrupa'da yükselişe geçen salgın ülkemizde kontrol altında! - Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Avrupa'da yeniden yükselişe geçen ülkemizde kontrol altında seyrini sürdürüyor. Salgının hayatımız üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde farklı kesimlerle ilave destek programlarımızı paylaşmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.