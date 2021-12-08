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Esnafa stopaj desteği 2022 yılında sürecek mi? Çiftçiye verilen müjde ne? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı

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Giriş: 08.12.2021 20:06
Güncelleme:08.12.2021 20:08
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Esnafa stopaj desteği 2022 yılında sürecek mi? Çiftçiye verilen müjde ne? İşte Başkan Erdoğan'ın canlı yayında yaptığı o açıklamalar...

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın canlı yayında yaptığı o açıklamalar:

2021'de kullanılan yaklaşık 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5,2 milyar liralık faiz yükünü, Hazine üstlenmiştir.

İNDİRİMLİ STOPAJ MART 2022'YE KADAR SÜRECEK

Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık.

Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimizin hesabına toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının ikinci yarısında yatırıyoruz.

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