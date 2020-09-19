Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Roş Aşana Bayramı mesajı

Son dakika haberine göre Roş Aşana Bayramı nedeniyle mesaj paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sevgi ve hoşgörü medeniyetinin sembolü olan bu topraklarda toplumsal, kültürel, siyasi ve beşeri çeşitlilik, yüzyıllardır birlik ve beraberliğimizi güçlendiren en önemli zenginliğimizi teşkil etmiştir.” ifadelerini kullandı.