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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Roş Aşana Bayramı mesajı

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Giriş: 19.09.2020 13:27
Güncelleme:19.09.2020 13:28
Son dakika haberine göre Roş Aşana Bayramı nedeniyle mesaj paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sevgi ve hoşgörü medeniyetinin sembolü olan bu topraklarda toplumsal, kültürel, siyasi ve beşeri çeşitlilik, yüzyıllardır birlik ve beraberliğimizi güçlendiren en önemli zenginliğimizi teşkil etmiştir.” ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan Roş Aşana Bayramı mesajı
Başkan Erdoğan'dan Roş Aşana Bayramı mesajı
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