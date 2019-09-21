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21.09.2019

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan FOX TV'ye sert tepki: Dürüst olun! Yalan medya olmaktan çıkın |Video

Son dakika haber: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, FOX TV muhabirinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dayandırarak Tank Palet Fabrikası ile ilgili soruya tepki gösterdi. Erdoğan, "FOX TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın, dürüst olun. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı buranın satılması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını söylüyor. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Kılıçdaroğlu, bu iddiasını ispat etmesi lazım. Burası 25 yıl süreyle satılmamış kiralanmıştır. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı buranın satın alma ve satma, böyle bir şey olmadığını söylüyor." ifadelerini kullandı.

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