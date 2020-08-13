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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Oruç Reis'e saldıran bedelini öder

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Giriş: 13.08.2020 19:19
Güncelleme:13.08.2020 19:20
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 19. kuruluş yılı programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programında konuştu.

Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar." bilgisini paylaştı.

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