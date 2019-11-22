Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Dipsiz Göl talimatı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımız talimatıyla Dipsiz Gölü eski haline getirmek için 4 maddelik eylem planı belirledik” dedi. Kurum, "Gölü eski haline getirecek ve aynı su seviyesini koruyacak şekilde su takviyesi de yapacağız. Yeni düzenleme ile birlikte bilinçsiz define aramalarının önüne de geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.