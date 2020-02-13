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13.02.2020

Başkan Erdoğan’dan CHP’nin kontrolündeki İş Bankası için talimat

CHP’nin kontrolündeki İş Bankası hisselerinin hazineye devri için AK Parti harekete geçti. Başkan Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan taslak metin, önümüzdeki günlerde teklif olarak Meclis’in gündemine gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında İş Bankası konusu tekrar gündeme geldi. Bu toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a bir sunum yapıldı ve atılacak adımlar gündeme geldi. Hiçbir partinin mal varlığının olamayacağının Anayasa ve yasalara göre altı çizildi. Oysa CHP’nin üzerinde bazı taşınmazların ve eşyaların olduğu belirtildi. Bu gelişmeler üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat vererek çalışmanın tamamlanması talimatını verdi.

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