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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

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Giriş: 22.07.2020 15:28
Güncelleme:22.07.2020 15:29
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışına sayılı saatler kalan Ayasoyfa Camii ile ilgili paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan, “Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...” ifadelerini kullandı. İşte Başkan Erdoğan'ın paylaştığı Ayasofya klibi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak Ayasofya ile ilgili bir son dakika paylaşımı yaptı.

"TA EZELDEN SEN BİZİMSİN, BİZ DE SENİN"

Başkan Erdoğan, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
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