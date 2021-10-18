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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Angola'da önemli açıklamalar: Dünyanın bir numarası yapacağız

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Giriş: 18.10.2021 19:56
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Angola'da Türkiye-Angola İş Forumu'nda konuştu. Türkiye ve Angola arasında yürütülen ikili ilişkilerin olumlu yönde seyretmesinin yeni bir sayfa açacağına inandığını söyleyen Başkan Erdoğan, karşılıklı ziyaretlerle tarihi bir adımın atıldığını söyledi. Türkiye'nin büyüme hızına da dikkat çeken Başkan Erdoğan, ''Salgının zirvesi 2020 yılında birçok G-20 ülkesi havlu atarken biz en fazla büyüyen ikinci ülke olduk.'' dedi.
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