Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi’nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Bu mücadele şahsi tercihimiz değil. Suriye'de oynanan oyunu milletimizle gördük ve karşı hamlemizi yaptık. 100 binler sınırlara dayandı. Yakında bu sayı milyonları bulacak. Rejime tarihin en büyük kayıplarını verdirerek bismillah dedik. Rejimi imha ediyoruz." ifadelerini kullandı.