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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında önemli açıklamalar

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Giriş: 07.04.2021 15:42
Güncelleme:07.04.2021 15:47
Son dakika haberi... AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Konya'da düşen askeri gösteri uçağıyla ilgili açıklama yapan Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pilot yüzbaşımız şehit oldu, Allah'tan rahmet diliyorum." dedi. Başkan Erdoğan, "Avrupa ülkelerinin hemen tamamı Türkiye'den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor. Biz Ramazan ayı sonrası vaka sayısını 1000-2000 seviyesine düşürürsek turizm için fırsatımız olacak. Ramazan ayında tedbirlere riayet ederek salgının boynunu da kıracağız. Hepimiz aynı Türkiye gemisindeyiz." ifadelerini kullandı.
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