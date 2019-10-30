Başkan Erdoğan’dan ABD'ye sert tepki: Bu atılan adımın kıymeti yok! Tanımıyoruz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etmesine sert tepki göstererek, “ABD Temsilciler Meclisi'ndeki tasarılardan biri sözde Ermeni soykırımı iddilarıyla ilgili. ABD kamuoyunda ülkemiz aleyhine oluşan hava kullanılarak geçirildi. Fırsatçılık yapıldı. Tüm dünyaya sesleniyorum bu atılan adımın hiçbir kıymeti harbiyesi yok, bunu tanımıyoruz. ”sözlerine yer verdi.