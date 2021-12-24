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Başkan Erdoğan'dan A Haber canlı yayınında flaş TURKOVAC sözleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.12.2021 23:25
Güncelleme:24.12.2021 23:25
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber, ATV, A Para ve A News'in "Gündem Özel" ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan, acil kullanım onayı olan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan canlı yayında bir de müjde verdi. İşte o açıklamalar...

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber canlı yayınında yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"DÜNYADA 9 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK"

Uzun süreden beridir ülkemizde aşı üretimi ile ilgili zihinsel çalışmaları yürüttük. Salgın, bir yerde hızlandırıcı bir faktör oldu. Hedefi Kovid aşısı şeklinde daraltınca hızlı bir şekilde koronavirüs aşısı üreten 9 ülkeden biri oldu.

"TÜM İNSANLIĞIN KULLANIMINA SUNULACAK"

Aşımızın hem etkinliğini hem güvenilirliğini test ettik, emin olduktan sonra insanlığın kullanımına sunduk. Aşımız tüm insanların kullanımına sunulacak. Artık vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla aşılarını olmalıdır. TURKOVAC aşımız öncelikle vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak, daha sonra aşı tedarikinde zorlanan ülkelere gönderilecek. Talepler başladı.

Afrikalı liderlerden bu konuda yoğun talep aldık.

Bu arada dünyanın en büyük kapasiteli aşı araştırma, geliştirme ve üretim tesisi Hıfzıssıhha projesini Ankara'da hayata geçireceğiz. İhale süreci haftaya bitiyor.

"HIFZISSIHHA PROJESİNİ İHALE SÜRECİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TAMAMLANACAK"

Başkan Erdoğan, Esenboğa Havalimanına yakın bir bölgede 50 bin metrekare kapalı alana sahip Hıfzıssıhha projesinin ihale sürecinin önümüzdeki hafta tamamlanacağını müjdesini verdi.

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