SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan A Haber canlı yayınında kur mesajı - Video izle

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV, A Haber ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Türkiye'de şu anda ana muhalefet ve yavruları, Türk lirasını bir kenara koyup daha çok dolara, avroya(euro) endekslenmek istiyorlar. Kur stabil hale gelmiş olacak. Bu adım uzun vadede bütçeye katkı da sağlayacak." dedi. İşte o açıklamalar...

Muhalefete yüklenen Erdoğan, "Türkiye'de şu anda ana muhalefet ve yavruları, Türk lirasını bir kenara koyup daha çok dolara, avroya endekslenmek istiyorlar" görüşünü dile getirdi.

Kur korumalı TL mevduatının vatandaş için iki garantiye sahip olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iki, Hazine. Yani vatandaşın kaybı olmayacak. İstikrarın sağlanması adına yeni geliştirilen bu aracın Anayasa'ya aykırılık teşkil etmesi söz konusu değil." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Öncelikle son gelişme, bütün vatandaşlarımızın Türk Lirası'na güvenmesi gerektiğini gösteriyor. Bir Trabzonlu vatandaşımızın Türk Lirası'na yönelik, 'Kaybettim ama Türk Lirası'na değdi' dedi. Bu güzel bir gelişme. Türk Lirası gücünü, finansal altyapımızın sağlamlığından alıyor. Anamuhalefet ve yavruları, TL'yi bir kenara koyup dolara ve avroya endekslenmek istiyorlar. Asgari ücrete varıncaya kadar doları baz lıyorlar.

Bu çok ciddi bir yanlış. Merkez Bankası'nda başikanlık yapmış bir insanın 'Buradan taviz vermeyin. TL yine değer kaybedecektir' demesi çok yanlış. Geri adım atmaya kalktı ama onu bu millet yutmaz.

SAAT 15.00 İTİBARIYLA...

Son dönemde özellikle yurt içi ve yurt dışı bu tür hareketler, rasyonel olmayan hareketlenmelerdir. Biz bu algıyı bozmuş olduk. Vatandaşımız da hızlı bir şekilde TL'ye geçti. Vatabndaşımızın dolarını bozdurması parasına olan güvenin en önemli göstergesiydi. TL mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar lirarının üzerinde oldu.

"Türkiye'de şu anda ana muhalefet ve yavruları, Türk lirasını bir kenara koyup daha çok dolara, avroya endekslenmek istiyorlar

Kur stabil hale gelmiş olacak. Bu adım uzun vadede bütçeye katkı da sağlayacak.

Amacımız yatırımcı sanayici ve tasarruf sahibi vatandaşlarımız için kur oynaklığını azaltmak ve TL'ye itibar katmaktır. Kur seviyesi, olması gereken seviyeye kendisi gelecektir. Daha iyi olacak, acele etmiyoruz. Bir ara 10'un da altına düştü. Şu ara 11 civarında sanıyorum. Bu istikrarlı bir şekilde, gerekli dayanışmalar ve bizlerin de katkılarıyla bunu yerli yerine oturtacağız. Sabırla yola devam etmekte fayda var.

"KUR STABİL HALE GELECEK"

Bu anamuhalefetin, yavrularının bunların bugüne kadar gerçekçi bir yaklaşımı olmadı. Bundan sonra da olmaz. Birçok bu ara yalanlar dolanlar aldı başını yürüyor. Bay Kemal her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da yalanlarına devam ediyor. Çünkü ekonomiden hiç anlamaz. Vatandaş şu anda iki garantiye sahip. Bir TCMB, iki hazine... Vatandaşımızın kaybı olmayacak. 3,6,9... Belirlenen tarihlerde neyse belirlenen döviz kuru, bunun üzerinden parasını bozdurduğu zaman karşılığını alacak.

Vatandaşta burada 'Benim mağduriyetim yok. Devletim benim arkamda' diyor. Bir şeye güveneceksin 'Benim artık kaybıjm olmayacak.' Uygulanan ekonomik program piyasalarda güveni artıracak. Kur stabil hale gelmiş olacak. Kurun stebilizasyonu burada önem arz ediyor. Bu adım uzun vadede bütçeye katkı da sağlayacak. Stabil bir kur olayı gerçekleşmiş olacak.

"TÜRK LİRASI KENDİ GÜCÜNÜ BULACAK"

Bugün de söylediğim gibi bu matematiksel bir olay değil. Çok kısa bir sürede kurdaki stebilizasyon gerçekleşmiş olacak. Merkez Bankası aceleci davranmayacak. Kademeli bir şekilde geldiğpi yere doğru fdönecek. TL'de kendi asli gücünü bulacak. Bu bir hafta mı, 10 gün mü sürer? Biz buradaki gerekli adımları atıyoruz ki herhangi bir oynaklığa neden olmasın.