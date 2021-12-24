Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Nasıl indiğini göreceğiz

A Haber'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Şu anda yine faizi indiriyoruz." diyen Başkan Erdoğan, "Merkez Bankası'nın attığı adımlarla birlikte enflasyonun nasıl indiğini göreceğiz." dedi. İşte o açıklamalar...

Başkan Erdoğan canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Bizim inandığımız değerler silsilesi içinde faizin yeri yoktur. Biz faizle ayağa kalkan ülke olmayacağız. Faiz sebeptir enflasyon neticedir. Bunun uygulmasını gördük. Nerede? Başbakanlığım döneminde faiz 4,7 ya da 6'ya kadar düştü. Enflasyonda 6,7'ye kadar inmişti. Doğru orantılı olarak o da iniyor. Gezi Olayları patlak verdi. Bunun arkasında malum emperyal güçler, Türkiye'nin ayağa kalkmasını istemeyen emperyal güçlerdi. Bay Kemal yine oralarda dönüp dolaşıyordu. Orada bir sıçrama oldu. Maalesef faiz yükseldi, enflasyon da yükseldi. Maalesef yalandan sürekli nemalanan Bay Keman, 'Faizi 0'a indirin. CHP grubu olarak her türlü desteğe hazırız' dedi. Geçenlerde de artırın dedi.

Şu anda yine faizi indiriyoruz. MB'nin attığı adımlarla birlikte enflasyonun nasıl indiğini göreceğiz.