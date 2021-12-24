25 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Nasıl indiğini göreceğiz

Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Nasıl indiğini göreceğiz

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.12.2021 23:37
Güncelleme:24.12.2021 23:58
A Haber'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Şu anda yine faizi indiriyoruz." diyen Başkan Erdoğan, "Merkez Bankası'nın attığı adımlarla birlikte enflasyonun nasıl indiğini göreceğiz." dedi. İşte o açıklamalar...

Başkan Erdoğan canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Bizim inandığımız değerler silsilesi içinde faizin yeri yoktur. Biz faizle ayağa kalkan ülke olmayacağız. Faiz sebeptir enflasyon neticedir. Bunun uygulmasını gördük. Nerede? Başbakanlığım döneminde faiz 4,7 ya da 6'ya kadar düştü. Enflasyonda 6,7'ye kadar inmişti. Doğru orantılı olarak o da iniyor. Gezi Olayları patlak verdi. Bunun arkasında malum emperyal güçler, Türkiye'nin ayağa kalkmasını istemeyen emperyal güçlerdi. Bay Kemal yine oralarda dönüp dolaşıyordu. Orada bir sıçrama oldu. Maalesef faiz yükseldi, enflasyon da yükseldi. Maalesef yalandan sürekli nemalanan Bay Keman, 'Faizi 0'a indirin. CHP grubu olarak her türlü desteğe hazırız' dedi. Geçenlerde de artırın dedi.

Şu anda yine faizi indiriyoruz. MB'nin attığı adımlarla birlikte enflasyonun nasıl indiğini göreceğiz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Garip garip açıklamalar yapıyor...
"Garip garip açıklamalar yapıyor..."
Başkan Erdoğan’dan enflasyon mesajı
Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Başkan Erdoğan: Dünyanın en büyüğü olacak
Başkan Erdoğan: Dünyanın en büyüğü olacak
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Stokçulara ağır caza açıklaması
Stokçulara "ağır caza" açıklaması
Siyasi teröristler! Başkan Erdoğan’dan HDP’ye tepki
Siyasi teröristler! Başkan Erdoğan'dan HDP'ye tepki
Başkan Erdoğan açıkladı: Bedelini ödeyecek!
Başkan Erdoğan açıkladı: Bedelini ödeyecek!
TÜSİAD’a faiz tepkisi: 19 yıldır bunlarla savaş halindeyim
TÜSİAD'a "faiz" tepkisi: 19 yıldır bunlarla savaş halindeyim
Durmuş Yılmaz’a tepki: Bu millet bunu yutmaz!
Durmuş Yılmaz'a tepki: Bu millet bunu yutmaz!
Başkan Erdoğan’dan canlı yayınında kur mesajı
Başkan Erdoğan'dan canlı yayınında kur mesajı
Vatandaşın İETT çilesi
Vatandaşın İETT çilesi
Bakanlık Kovid-19 tablosunu duyurdu
Bakanlık Kovid-19 tablosunu duyurdu
Daha Fazla Video Göster