24 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan canlı yayında HDP'ye sert tepki: Siyasi teröristler

Başkan Erdoğan'dan canlı yayında HDP'ye sert tepki: Siyasi teröristler

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.12.2021 22:43
Güncelleme:24.12.2021 23:19
A Haber canlı yayınında gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünden yaptığı ahlak dışı el hareketine tepki gösterdi. Şehit yakınına küfreden İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan içinse "Şehit yakınına söveni yakından takip ediyoruz, bunun Gazi Meclis'te işi olamaz. Bunların milletin hayrına işi olmaz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan HDP içinse "siyasi teröristler" dedi. İşte o açıklamalar...

"SİYASİ TERÖRİSTLER"

Başkan Erdoğan A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

HDP siyasi terörist onları söylemeye gerek yok. Siyasi ahlaktan uzak bir tutum sergileyenlerin temsilcileri ise Meral Hanım (Akşener) Bay Kemal (Kılıçdaroğlu) ve yanındakiler. Bu millet bunları daha fazla kaldıramaz. Kaldıramaycağına göre de 2023 seçimlerinde gereken dersi vermek suretiyle bunları geldikleri yere gönderecektir. Millete karşı kibirleri o kadar büyük ki; ahlak ve seviye bırakmadılar. Arkadaşlarıma hep söylüyorum, bunların terbiyesizliklerine uymayın, millete yaptığımız projelerden bahsedin.

"BAY KEMAL ŞİRAZESİNİ KAYBETMİŞ"

Bir genel başkana bu el hareketi yakışır mı? Bu ruh halini sağlıklı bulmuyorum. Bay Kemal şirazesini kaybetmiş. Elime değil, sözlerine bakmış demiş. Hadi senin sözlerine baktık, peki şehit yakınına küfür edeni ne yapacağız? O da senin ortağın. Şehit yakınına söveni yakından takip ediyoruz, bunun Gazi Meclis'te işi olamaz. Bunların milletin hayrına işi olmaz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan flaş TURKOVAC sözleri
Başkan Erdoğan'dan flaş TURKOVAC sözleri
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Stokçulara ağır caza açıklaması
Stokçulara "ağır caza" açıklaması
Siyasi teröristler! Başkan Erdoğan’dan HDP’ye tepki
Siyasi teröristler! Başkan Erdoğan'dan HDP'ye tepki
Başkan Erdoğan açıkladı: Bedelini ödeyecek!
Başkan Erdoğan açıkladı: Bedelini ödeyecek!
TÜSİAD’a faiz tepkisi: 19 yıldır bunlarla savaş halindeyim
TÜSİAD'a "faiz" tepkisi: 19 yıldır bunlarla savaş halindeyim
Durmuş Yılmaz’a tepki: Bu millet bunu yutmaz!
Durmuş Yılmaz'a tepki: Bu millet bunu yutmaz!
Başkan Erdoğan’dan canlı yayınında kur mesajı
Başkan Erdoğan'dan canlı yayınında kur mesajı
Vatandaşın İETT çilesi
Vatandaşın İETT çilesi
Bakanlık Kovid-19 tablosunu duyurdu
Bakanlık Kovid-19 tablosunu duyurdu
Başkan Erdoğan’dan Aliyev’e tebrik
Başkan Erdoğan'dan Aliyev’e tebrik
PKK’nın sözde kadın komutanı yakalandı
PKK'nın sözde kadın komutanı yakalandı
Daha Fazla Video Göster