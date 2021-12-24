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Başkan Erdoğan'dan canlı yayında HDP'ye sert tepki: Siyasi teröristler
"SİYASİ TERÖRİSTLER"
Başkan Erdoğan A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:
HDP siyasi terörist onları söylemeye gerek yok. Siyasi ahlaktan uzak bir tutum sergileyenlerin temsilcileri ise Meral Hanım (Akşener) Bay Kemal (Kılıçdaroğlu) ve yanındakiler. Bu millet bunları daha fazla kaldıramaz. Kaldıramaycağına göre de 2023 seçimlerinde gereken dersi vermek suretiyle bunları geldikleri yere gönderecektir. Millete karşı kibirleri o kadar büyük ki; ahlak ve seviye bırakmadılar. Arkadaşlarıma hep söylüyorum, bunların terbiyesizliklerine uymayın, millete yaptığımız projelerden bahsedin.
"BAY KEMAL ŞİRAZESİNİ KAYBETMİŞ"
Bir genel başkana bu el hareketi yakışır mı? Bu ruh halini sağlıklı bulmuyorum. Bay Kemal şirazesini kaybetmiş. Elime değil, sözlerine bakmış demiş. Hadi senin sözlerine baktık, peki şehit yakınına küfür edeni ne yapacağız? O da senin ortağın. Şehit yakınına söveni yakından takip ediyoruz, bunun Gazi Meclis'te işi olamaz. Bunların milletin hayrına işi olmaz.