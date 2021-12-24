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Başkan Erdoğan A Haber - ATV - A Para - A News ortak canlı yayınında "Yeni Ekonomi Programı"nı değerlendirdi

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Giriş: 24.12.2021 23:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni Ekonomi Programı" ve küresel gelişmeleri Turkuvaz Medya bünyesindeki A Haber-ATV-A Para-A News'in ekranlara getirdiği özel yayında değerlendirdi. Başkan Erdoğan, vatandaşların dövizlerini Türk lirasına çevirmesinin kendi paralarına duyduğu güvenden kaynaklı olduğunun altını çizerken "Türk Lirası mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üstünde arttı." ifadesini kullandı. Döviz kurunun stabil bir hal alacağını vurgulayan Erdoğan, enflasyonda düşüşün gerçekleşeceğini söyledi. Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan için "Millete karşı kibirleri o kadar büyük ki; ahlak ve seviye bırakmadılar." ifadelerini kullanan Erdoğan, HDP'yi ise "siyasi terörist" olarak değerlendirdi. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmanın detayları...
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