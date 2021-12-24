Başkan Erdoğan: Odalar ve Borsalar Birliği garip garip açıklamalar yapıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. "Biz ülkemizin ekonomik bağımsızlığı için çalışıyoruz." mesajını veren Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin en önemli kuruluşu Odalar ve Borsalar Birliği garip garip açıklamalar yapıyor. Ona bağlı kuruluşlar buna benzer açıklamalar yapıyor." dedi.

A Haber canlı yayınında döviz artışı döneminde yaşananlara ve yapılan açıklamalarla dair yöneltilen soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, TÜSİAD ve iki kuruma sert çıktı ve eleştiri yöneltti. "Biz ülkemizin ekonomik bağımsızlığı için çalışıyoruz." diyen Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin en önemli kuruluşu Odalar ve Borsalar Birliği garip garip açıklamalar yapıyor. Ona bağlı kuruluşlar buna benzer açıklamalar yapıyor." dedi.

"EN ÇOK BASKIYI HÜKÜMET GÖRÜR"



Başkan Erdoğan, "Özellikle ülkesinin ve milletinin hayrına düşman olanlar yine iş başında. Biz ekonomik bağımsızlık mücadelemizi bunlara rağmen sürdürüyoruz. Halkımızın desteğiyle de yolumuza devam ediyoruz. Bunlar haziranda görüşme yapmışlar. Tam bu olayın patlak verdiği gün Bay Kemal bir mesaj atıyor. Türkiye'nin en önemli kuruluşu Odalar ve Borsalar Birliği garip garip açıklamalar yapıyor. Ona bağlı kuruluşlar buna benzer açıklamalar yapıyor. Bizim dayanışma halinde olmamızın gerektiği dönemde kimse, 'Aşağıdan baskılar geliyor, o yüzden bu açıklamayı yaptık' diyemez. En çok baskıyı hükümet görür." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN: 19 YILDIR BUNLARLA SAVAŞ HALİNDEYİM!

Bu tarz günlerde siyaset yapılmaması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Böyle bir gün siyaset yapma günü değildir. Eğer burada parana değer biçiyorsan, gerçekten yerli ve milliysen gereğini yapacaksın. Demek ki sen ne yerli ne de millisin. Biz ülkemizin ekonomik bağımsızlığı için çalışıyoruz. Faiz zulüm düzenidir, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Biz de bu düzene savaş açtık. 19 yıldır bunlarla savaş halindeyim." ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

TÜSİAD, resmi internet sitesi üzerinden yazılı bir açıklama yayınlamıştı.

Açıklamada, "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" denilmişti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, "Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye bir çok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz." demişti.

SABAH GAZETESİ YAZARI DİLEK GÜNGÖR DE ETİKET OYUNUNU İFŞA ETMİŞTİ

Öte yandan Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör de bugünkü yazısında; "Döviz kurundaki artışı bahane ederek jet hızında fiyat artıran marketler, kurdaki düşüşü görmezlikten geliyor. Konuyla ilgili İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirketlerin etikette indirim yapmadığına hatta zamda diğer markaları geçtiğine dikkat çeken Dilek Güngör, "Eski kaşarlar..." başlıklı yazısında, "Bırakın kamuoyuna Türk sanayisi ve ticaretinin patronları olarak çağrıda bulunmayı, kendi ürettikleri malların fiyatını düşürseler yeter…" dedi.



