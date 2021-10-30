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Başkan Erdoğan ve Biden arasındaki görüşmede neler konuşulacak? A Haber muhabiri canlı yayında aktardı
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın G-20 zirvesindeki görüşmenin tarihi belli oldu. Son dakika gelişmesinin detaylarını Roma'da bulunan A Haber muhabiri Dündar Keşaplı canlı yayında aktardı. Peki görüşmede neler konuşulacak? İşte detaylar...
SON DAKİKA HABERİ... İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasındaki uzun süredir beklenen görüşme yarın(31 Ekim 2021 Pazar) gerçekleşecek.
GÖRÜŞMEDE ANA MADDE F-16'LAR
Roma'da bulunan A Haber muhabiri Dündar Keşaplı iki liderin görüşmesinde neler konuşulacağını canlı yayında aktardı. Keşaplı, görüşme F-16'lar ve savunma konuları ele alınacağını bildirdi.