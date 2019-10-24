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24.10.2019
Son dakika: Başkan Erdoğan "Terörist Mazlum'u ABD'den isteyeceğiz" |Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT ekranında gündeme dair soruları yanıtladı. Erdoğan "(Şahin Cilo) Mazlum denen kod adlı bu terörist kırmızı bültenle aranıyor.. ABD bu adamı bize teslim etmesi lazım kırmızı bültenle aranmanın gereği budur. Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, (Mazlum kod adlı teröristi) isteyecekler." ifadelerini kullandı.
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