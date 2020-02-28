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28.02.2020

Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştüğü bildirildi. Görüşmeyle ilgili ilk açıklamayı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ''İdlib konusunda Putin ve Erdoğan arasındaki anlaşmalara bağlıyız'' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında İdlib'deki saldırı sonrası bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmeyle ilgili ilk açıklamayı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptı.

Lavrov'un gelen açıklamanın satır başları şöyle:

''İdlib konusunda Putin ve Erdoğan arasındaki anlaşmalara bağlıyız. Teröristlerle ılımlı muhaliflerin birbirinden ayrılması ortak hedefimiz olmalı. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için yapılacakları ortaya koymak birincil önceliğimiz olmalı. Türk ordusu ile her gün temaslar sürüyor. Dünkü koordinasyon bilgileri Suriye ordusuna iletilmişti.

Vurulan Türk birlikleriyle ilgili bilgi yoktu. Yaşananlar İdlib anlaşmasının tarafımızdan ihlali değildir. Türkiye'ye başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İdlib'de gerginliğin azaltılması bölgesinde görev yapan Türk askerlerinin güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz. NATO'dan toplantı istemek türkiye'nin meşru hakkıdır.

Suriye'de yaşananlar NATO'nun kuruluş anlaşması maddeleri kapsamına girmez. Rus ve Türk delegeler bugün de görüşmelerini sürdürecek. Aşılmaz engeller olduğunu düşünmüyorum. İdlib konusunda koordinasyon sağlamak için görüşmelere hazırız. Putin ve Erdoğan telefonda görüştü. Putin ve Erdoğan İdlib konusundaki anlaşmaların nasıl uygulanabileceğini görüştü.''

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