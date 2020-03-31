31 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
31.03.2020

Son dakika: Başkan Erdoğan onayladı! 62 kurum ve kuruluşa binlerce atama yapılacak |Video

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “2020 yılı için kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel sayıları Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile belirlendi. Bu kapsamda, 62 Kamu Kurum ve Kuruluşuna 6.219 atama yetkisi verildi.” ifadeleri yer aldı. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Aile, Çalışma ve Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının ortak çalışmasıyla hazırlanan, kamu kurum ve kuruluşlarının 2020 yılında açıktan veya nakil yöntemiyle yapabilecekleri ilave atama sayıları Başkan Tayyip Erdoğan tarafından çıkarılan kararla belirlendi.

635'İ ÜNİVERSİTELERE...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yeni Koronavirüs ile mücadele esnasında kamu hizmetlerinin aksamaması ve etkin mücadelenin yürütülebilmesi için söz konusu atamaların destekleyici olacağı belirtildi.

2020 yılı şubat ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla 635'i üniversitelere, 431'i diğer kurumlara olmak üzere toplam 1.066 atama izni verildiği de ayrıca hatırlatıldı.

6.219 ATAMA MÜJDESİ
Bakanlık açıklamasında, "2020 yılı için kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel sayıları Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile belirlendi. Bu kapsamda, 62 Kamu Kurum ve Kuruluşuna 6.219 atama yetkisi verildi." ifadeleri yer aldı.

İLAVE ATAMA YAPILACAK
Karar kapsamında, 127 üniversiteye 1.016 ilave atama yapılacak. Böylece 2020 yılında açıktan ve nakil yöntemleriyle üniversiteler toplamda 1.651, diğer kurumlar da toplamda 6.650 ilave atama gerçekleştirmiş olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan onayladı! 62 kurum ve kuruluşa binlerce atama...
Başkan Erdoğan onayladı! 62 kurum ve kuruluşa binlerce atama...
Erdoğan'dan Biz Bize Yeteriz Türkiyem paylaşımı
Erdoğan'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" paylaşımı
Başkan Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı
Başkan Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı
Sağlık Bakanı Koca son vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca son vaka sayısını açıkladı
MSB’den koronavirüse karşı dezenfeksiyon paylaşımı
MSB’den koronavirüse karşı dezenfeksiyon paylaşımı
Corona virüs denetimi! Kilometrelerce kuyruk oluştu
Corona virüs denetimi! Kilometrelerce kuyruk oluştu
Kaç ilde koronavirüs karantinası var? Bakanlık açıkladı
Kaç ilde koronavirüs karantinası var? Bakanlık açıkladı
Başkan Erdoğan Kabine Toplantı'sı sonrası ulusa seslenecek
Başkan Erdoğan Kabine Toplantı'sı sonrası ulusa seslenecek
CHP'li İBB sözcüsünün yalanı deşifre oldu!
CHP'li İBB sözcüsünün yalanı deşifre oldu!
Koronavirüs tedbirine uymayanlara ceza yağdı
Koronavirüs tedbirine uymayanlara ceza yağdı
Kişi başı her yolcuya 3 bin 500 TL korona cezası!
Kişi başı her yolcuya 3 bin 500 TL korona cezası!
TBMM'de yeni koronavirüs tedbiri!
TBMM'de yeni koronavirüs tedbiri!
Daha Fazla Video Göster