Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi. Bakanlık Teftiş Başkanlığı tarafından hazırlanan ön inceleme raporunun ardından alınan karar, Kavcıoğlu'nun 11 Kasım'da görevinden ayrılmasının ardından geldi. Kavcıoğlu hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı kararı bulunuyor.