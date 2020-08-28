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Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

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Giriş: 28.08.2020 20:36
Güncelleme:28.08.2020 20:39
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendirmek için NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü.

Başkan Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözüm ve sağlıklı bir diyalog ortamından yana olduğunu vurgularken, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

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