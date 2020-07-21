Son dakika: Başkan Erdoğan 'Kendi hakkını söke söke alan bir ülke olmaya devam edeceğiz'

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda gündeme dair açıklamalarda bulanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye sınır güvenliği için yürüttüğü harekatlarda, attığım tüm adımlarda ve ülke içinde aldığı kararlarda milli egemenlik haklarını kullanmaktadır. Kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olmaya devam edeceğiz. Gerek ülkemizin içinde, gerek dışında ister Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, Libya'da, Azeri kardeşlerimize karşı Ermenistan'ın yaptığı saldırılarda hiçbir zaman mazlumları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.