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Son dakika: Başkan Erdoğan: Karabağ semalarını artık paçavralar değil, hilal ve yıldız süslüyor

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Giriş: 05.12.2020 16:15
Güncelleme:05.12.2020 16:15
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kars’taki "Sarıkamış-Karakurt-Horasan Yolu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada "Azerbaycanlı kardeşlerimizin mücadeleleri neticesinde hamdolsun bugün Karabağ semalarını artık paçavralar değil, hilal ve yıldız süslüyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kars'taki "Sarıkamış-Karakurt-Horasan Yolu Açılış Töreni"ne önemli açıklamalarda bulundu.

"Kars'ı bölgesel ticarette bir üst aşamaya taşıyacak bir yatırımı, Karakurt-Horasan yolunun 40 kilometrelik bölümünü devreye alıyoruz." diyen Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Karakurt-Horasan yolunun devreye girmesiyle komşu ülkelerle ticarette artık bölünmüş yol standardında kesintisiz ulaşım hizmetine kavuşmuş oluyoruz. Yolun açılmasıyla birlikte tarihi İpek Yolu'nun en önemli merkezi Kars'ın cazibesinin daha da artacağına inanıyorum."

"TEHDİTLER KARŞISINDA EĞİLİP BÜKÜLENLERDEN OLMADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tehditler karşısında sinen, pusan, eğilip bükülenlerden olmadık. Hep dik durduk, sağlam durduk. Suriye'de adaletin, Irak'ta barış ve istikrarın, Libya'da meşruiyetin yanında tavır alırken daima şahsiyet ve haysiyetle davrandık. Azerbaycanlı kardeşlerimizin mücadeleleri neticesinde hamdolsun bugün Karabağ semalarını artık paçavralar değil, hilal ve yıldız süslüyor. Azerbaycan bayrağı şehitlerimizin kahramanlıklarının timsali olarak Dağlık Karabağ'da gururla dalgalanıyor. Karabağ'da kazanılan zafer hem uluslararası hukuk hem diplomasi hem de askeri açıdan Azerbaycan'a anasının ak sütü gibi helaldir." ifadelerini kullandı.

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