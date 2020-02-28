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28.02.2020
Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'da | Video
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara’dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanına iniş yapan Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna geçti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanına iniş yapan Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçti.
Erdoğan'ın makam aracında telefonla görüştüğü görüldü.
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