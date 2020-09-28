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Son dakika: Başkan Erdoğan Boris Johnson ile görüştü

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Giriş: 28.09.2020 22:26
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla neden olduğu gerilim başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı. .
Başkan Erdoğan Boris Johnson ile görüştü
Başkan Erdoğan Boris Johnson ile görüştü
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