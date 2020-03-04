Son dakika: Başkan Erdoğan 'Bay Kemal ilham alsın' dedi o videoyu izletti |Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şehitler Tepesi boş kalacak" sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan, grup toplantısında bir de "Belki Bay Kemal'e ilham vesilesi olur' diyerek Türkiye'nin son 100 yılda verdiği milli mücadeleyi anlatan kısa bir video film izletti. Film sonrası konuşmasına devam eden Başkan Erdoğan, 'Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim şehitler ölmez vatan bölünmez' diyenlere bir şey ifade etmiyor. 'Bugün Suriye'ye savaş açsak banko Şam'ı tutarım' diyenler yerini yıllar önce belli etmiştir. Kimin nerede olduğunu çok dikkatle takip etmemiz lazım. Bay Kemal'in yeri bellidir. Bay Kemal'in yeri ne vatandır, ne millettir. Onun yeri Esad'ın yanıdır." ifadelerini kullandı.