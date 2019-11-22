Son dakika: Başkan Erdoğan: Bay Kemal Esad'a adamlarını niye gönderdin? |Video

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Suriye'de ne işimiz var?" sözlerini eleştirdi. Erdoğan, "Bay Kemal dedi ki bizim Suriye'de ne işimiz var? Bizim Suriye'de işimiz var da yok da senin orada ne işin var Esed'e adamlarını niye gönderdin niye gönderiyorsun. Bütün bunları söylerken ne yazık ki Bay Kemal PYD/ PKK gibi örgütlerle iş tutuyor. Parlamentodaki HDP, PKK'nın desteği ile orada değil mi? Bir gün de çık de ki 'Bu PKK terör örgütüdür' de…" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Suriye'de ne işimiz var?" sözlerini eleştirdi.

"BİR GÜN DE ÇIK DE Kİ 'BU PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR' DE…"

Teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece her türlü aykırı görüşe saygımız vardır. Şu anda terörün inine girdik mi? Teröristleri adım adım takip ediyor muyuz? Artık kaçacak delik arıyorlar delik. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. İşte İzmir size sesleniyorum. Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile o teröristlere haddini bildirdik mi? O terör koridorunu yapamadılar.

Bay Kemal dedi ki bizim Suriye'de ne işimiz var? Bizim Suriye'de işimiz var da yok da senin orada ne işin var Esed'e adamlarını niye gönderdin niye gönderiyorsun. Bütün bunları söylerken ne yazık ki Bay Kemal PYD/ PKK gibi örgütlerle iş tutuyor. Parlamentodaki HDP, PKK'nın desteği ile orada değil mi? Bir gün de çık de ki 'Bu PKK terör örgütüdür' de…