16 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu

Son dakika: Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2020 13:35
Güncelleme:16.08.2020 13:42
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Hedefimiz 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak. Yeni Ayder bizim için özellikle turizmde çok ciddi bir çekim alanı olacak. Haavaalanın da bitişiyle buraya gidiş gelişler çok da artacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2. gününde dünyaca ünlü Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na çıktı.

Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulunduktan sonra vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Halkımızın da memnuniyetini de bizzat kendilerinden dinlemek suretiyle daha da memnun olduk. Hedefimizin inşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak. Bu yeni Ayder, alt yapısıyla konutlarıyla otoparklarıyla restoranlarıyla her şeyiyle bizim için özellikle turizmde, çok ciddi bir çekim alanı olacak. Haavaalanın da bitişiyle buraya gidiş gelişler çok da artacaktır Kayak turizmine yönelik çalışmalar da devam ediyor.
Ayder ile ilgili çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. alt yapı kısmı çok hızlı şekilde yapıldı. Hedefimiz 2022'nin sonunda hepsini bitirmek.

UZUNGÖL'DE DE ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Uzungöl ile de çalışmalar aynı şekilde devam edecek. Orada da çalışmalar başladı devam edecek.

KAÇAK YAPILAR: KİMSE KUSURA BAKMASIN BUNLARIN YIKIMI OLACAK
Kaçak yapıların üzerinde ısrarla duruyoruz kimse kusura bakmasın bunların yıkımı olacak. Kimseyi de mağdur etmeden hak sahiplerine inşaatların yapımıyla birlikte haklarını teslim etmekte hiçbir zaman tereddüdümüz olmayacak.



Güneysu ilçesindeki evinden çıkarak makam aracıyla Güneysu İlçe Stadı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kendisini bekleyen helikopterle Ardeşen ilçesine geçti.

Ardeşen İlçe Stadı'na iniş yapan helikopterden inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kez karayolu ile Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na gitti.

Ayder Yaylası yolunda duran ve yol kenarında mısır satan köylü kadın ve eşi ile sohbet eden Erdoğan, haşlanmış mısır satın alarak ödemesini de kendisi yaptı. Erdoğan, kendisini takip eden basın mensuplarına da mısır ikram etti.

Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda
Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda
Bay Kemal'in dostlarının kim olduğu ortaya çıktı
Bay Kemal'in dostlarının kim olduğu ortaya çıktı
MSB'den mesaj: TCG KEMALREİS...
MSB'den mesaj: TCG KEMALREİS...
Orta Doğu'nun yorgun ülkesi Lübnan
Orta Doğu'nun yorgun ülkesi Lübnan
Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda
Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda
Orta Doğu’da yeni düzen nasıl olacak?
Orta Doğu’da yeni düzen nasıl olacak?
Yunan Başbakan savaş uçaklarıyla poz verdi!
Yunan Başbakan savaş uçaklarıyla poz verdi!
Biden neden Başkan Erdoğan’ı hedef aldı?
Biden neden Başkan Erdoğan’ı hedef aldı?
Bakan Koca: Bu sonucu bekliyorduk
Bakan Koca: Bu sonucu bekliyorduk
Mühendislerden dikkat çeken buluş! Korona belirtisini...
Mühendislerden dikkat çeken buluş! Korona belirtisini...
Metropollerde bombalı eylem hazırlığı yapıyordu! Adana'da yakalandı
Metropollerde bombalı eylem hazırlığı yapıyordu! Adana'da yakalandı
Yıldırım: Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar yanındayız
Yıldırım: Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar yanındayız
Daha Fazla Video Göster