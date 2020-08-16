Son dakika: Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Hedefimiz 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak. Yeni Ayder bizim için özellikle turizmde çok ciddi bir çekim alanı olacak. Haavaalanın da bitişiyle buraya gidiş gelişler çok da artacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2. gününde dünyaca ünlü Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na çıktı.

Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulunduktan sonra vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Halkımızın da memnuniyetini de bizzat kendilerinden dinlemek suretiyle daha da memnun olduk. Hedefimizin inşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak. Bu yeni Ayder, alt yapısıyla konutlarıyla otoparklarıyla restoranlarıyla her şeyiyle bizim için özellikle turizmde, çok ciddi bir çekim alanı olacak. Haavaalanın da bitişiyle buraya gidiş gelişler çok da artacaktır Kayak turizmine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Ayder ile ilgili çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. alt yapı kısmı çok hızlı şekilde yapıldı. Hedefimiz 2022'nin sonunda hepsini bitirmek.

UZUNGÖL'DE DE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Uzungöl ile de çalışmalar aynı şekilde devam edecek. Orada da çalışmalar başladı devam edecek.

KAÇAK YAPILAR: KİMSE KUSURA BAKMASIN BUNLARIN YIKIMI OLACAK

Kaçak yapıların üzerinde ısrarla duruyoruz kimse kusura bakmasın bunların yıkımı olacak. Kimseyi de mağdur etmeden hak sahiplerine inşaatların yapımıyla birlikte haklarını teslim etmekte hiçbir zaman tereddüdümüz olmayacak.





Güneysu ilçesindeki evinden çıkarak makam aracıyla Güneysu İlçe Stadı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kendisini bekleyen helikopterle Ardeşen ilçesine geçti.

Ardeşen İlçe Stadı'na iniş yapan helikopterden inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kez karayolu ile Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na gitti.

Ayder Yaylası yolunda duran ve yol kenarında mısır satan köylü kadın ve eşi ile sohbet eden Erdoğan, haşlanmış mısır satın alarak ödemesini de kendisi yaptı. Erdoğan, kendisini takip eden basın mensuplarına da mısır ikram etti.