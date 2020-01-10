Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara'da görme engelli çocukları kabul etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu’nda öğrenim gören görme engelli çocukları kabul etti. Buluşmada renkli görüntüler kayıtlara geçti. İşte o anlar…

Başkan Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu görme engelliler sınıfı öğrencileriyle buluştu.Yazdıkları mektupları Erdoğan'a takdim eden öğrenciler, "Yüreğimin Gözleri" ve "Sen engelli olsaydın" şiirlerini okudu.Başkan Erdoğan'ın da öğrencilere, görme engelliler için hazırlanan özel saatlerden hediye ettiği öğrenildi.

Kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bulundu.