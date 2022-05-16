16 Mayıs 2022, Pazartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan Ankara'da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya geldi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmeden sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u Ankara'da kabul etti. Peki, görüşmenin detaylarında hangi konular var? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.